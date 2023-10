Après la cérémonie d’accueil, le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Ngo Minh Chau, ont visité le voilier INS Sudarshini.

Ngo Minh Chau s’est déclaré convaincu que la visite du navire indien à Hô Chi Minh-Ville contribuerait non seulement à la promotion de la coopération entre les deux Marines, mais aussi à l’intensification des liens entre les gouvernements et peuples des deux pays.

Le ministre indien des Affaires étrangères a souligné que la visite du voilier INS Sudarshini à Hô Chi Minh-Ville constituait un point lumineux dans les relations entre les deux pays, notamment celles dans la défense et la navigation et marquait aussi les efforts des deux parties dans le renforcement de la coopération dans ces domaines.

Le gouvernement indien s'engage à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, du politique à l'économie, a-t-il ajouté.

Durant son séjour à Hô Chi Minh-Ville, la délégation du voilier INS Sudarshini rendra une visite de courtoisie au commandement de la région 2 de la Marine populaire du Vietnam. Elle ira fleurir le monument du Président Hô Chi Minh avant de visiter des sites historiques et culturels dans la ville et de participer à de nombreuses activités d'échange avec des soldats et habitants locaux. -VNA