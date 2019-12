Tran Quoc Vuong, membre du BP et permanent du Secrétariat du CC du PCV (droite) et le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejia (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 3 décembre, Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a reçu mardi à Hanoi le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejia.



Tran Quoc Vuong a apprécié les activités du MIU, telles que l’organisation d’événements à l’occasion des importants anniversaires du Vietnam, qui ont contribué à promouvoir l’image du Vietnam en République dominicaine.



Informant son invité de la situation au Vietnam récemment, le membre du Politburo a suggéré que les deux parties continuent à échanger des délégations à tous les niveaux, à partager leur expérience de travail et à intensifier les échanges entre les peuples, ainsi que les échanges culturels, sportifs et éducatifs.



Il a exprimé l'espoir que le MIU continuera à œuvrer au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la République dominicaine.



De son côté, Miguel Mejia, également ministre des Politiques d'intégration régionale, a déclaré que les grandes réalisations de l’œuvre de Renouveau offraient de précieuses expériences aux partis politiques de gauche et progressistes de la République dominicaine et de l'Amérique latine.



Il a affirmé sa conviction que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien réaliserait l'objectif de "peuple riche, pays puissabt, démocratique et civilisé" et construirait avec succès le socialisme.



Le Vietnam a été et sera un exemple et une source d'encouragement pour le peuple et les gauchistes en République dominicaine, a-t-il déclaré, soulignant qu'il ferait de son mieux pour promouvoir la solidarité et l'amitié entre les deux parties et ainsi approfondir les relations bilatérales.



Au cours de son voyage au Vietnam, le secrétaire général du MIU a également eu une séance de travail avec Phan Dinh Trac, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des Affaires intérieures du Comité central du Parti.



Il a eu un entretien avec Hoang Binh Quan, membre du Comité central du Parti et chef de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti, au cours duquel les deux parties ont discuté des questions internationales d'intérêt commun et des mesures pratiques pour développer les relations entre les deux parties.



La délégation du MIU a rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée à Hanoi. Elle a rencontré des responsables du ministère des Affaires étrangères, de l'Académie nationale de la politique de Ho Chi Minh, de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, de l'Agence vietnamienne d’Information et du Comité du Parti de Hanoi, et visité un certain nombre de sites culturels et historiques à Hanoi. -VNA