La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé que tous ses vols entre Hanoi/Hô Chi Minh-Ville et Singapour seront transférés du terminal 4 au terminal 3 de l’aéroport international Changi de Singapour à partir du 26 septembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, le 18 septembre à San Francisco (heure locale), à un forum d’affaires Vietnam-États-Unis sur la coopération dans les domaines des technologies et de l'innovation.

La Conférence mondiale sur la Sécurité et les Opérations (Conférence World Safety and Operations - WSOC) 2023, placée sous le thème "Leadership en action : améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations", se tiendra du 19 au 21 septembre à Hanoï.