Photo : VNA



Bangkok (VNA) – Le gouverneur de la province de Chanthaburi, dans l'Est de la Thaïlande, Sutee Thongyam, a estimé que l'industrie touristique de la Thaïlande et du Vietnam avait de nombreuses perspectives de coopération, en particulier lorsque les deux pays ont rouvert après la pandémie de COVID-19.

Sutee Thongyam a fait la remarque lors d'une séance de travail le 27 août avec une délégation de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, conduite par l’ambassadeur Phan Chi Thanh.

Le diplomate vietnamien a exprimé son espoir que l’administration de Chanthaburi encouragera la coopération avec les localités du Vietnam pour s’orienter vers l’établissement des relations de jumelage dans les domaines de coopération précis. Le Vietnam et la Thaïlande comptent actuellement 17 localités ayant signé des relations de jumelage et de coopération. C'est un mécanisme important pour promouvoir l'échange de délégations, la coopération économique, commerciale, d'investissement et touristique entre les deux parties, a-t-il affirmé.

Phan Chi Thanh a exprimé sa volonté de promouvoir la connexion entre la province de Chanthaburi et la province de Kien Giang et des autres provinces du Vietnam, et a suggéré que la province de Chanthaburi envoie bientôt des délégations au Vietnam pour étudier le marché et rencontrer les entreprises vietnamiennes.

Le gouverneur Sutee Thongyam a déclaré que la province de Chanthaburi possédait des atouts dans l'agriculture, avec notamment la culture du durian et d’un centre de production et de commerce de pierres précieuses. En outre, il a souligné de grands potentiels pour la coopération bilatérale dans le tourisme.

La Thaïlande est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Au cours des 6 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires commercial des deux pays a atteint près de 9 milliards de dollars. Le Vietnam et la Thaïlande visent à porter ce chiffre à 25 milliards de dollars d'ici 2025.

En juin 2022, la Thaïlande a injecté 13 milliards de dollars à 600 projets en vigueur au Vietnam, se classant au 9e rang parmi les 140 pays et territoires investissant au pays. -VNA