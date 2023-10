La cérémonie d'accueil du général Vong Pisen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, s'est entretenu mardi 17 octobre à Hanoï avec le général Vong Pisen, commandant en chef de l’Armée royale cambodgienne, en visite officielle au Vietnam du 6 au 19 octobre.

Après avoir félicité le Cambodge et le Parti du peuple cambodgien pour leurs réalisations importantes obtenues, le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong s’est déclaré convaincu que sous la direction du gouvernement et du Premier ministre Hun Manet, le Cambodge obtiendrait encore de grands résultats dans le temps à venir.

Il a remercié le ministre de la Défense et l'Armée royale cambodgienne d'avoir envoyé des délégations pour assister aux événements organisés par le ministère de la Défense du Vietnam tels que la 23e réunion multilatérale des chefs d'armée de l'ASEAN et

l'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2022, entre autres.

L'entretien entre le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, et le général Vong Pisen . Photo: VNA

De son côté, le général Vong Pisen s’est déclaré convaincu que sa visite contribuerait à promouvoir davantage l'amitié et la solidarité entre les armées des deux pays.



Les deux parties ont apprécié les résultats de la coopération entre les agences et unités des deux armées, notamment les échanges de délégations de haut niveau, le Dialogue sur les politiques de défense au niveau des vice-ministres, les manoeuvres communes et la formation du personnel.

Ils ont souligné la bonne coopération entre les forces de défense des frontières et les zones militaires limitrophes dans la garantie de la sécurité et de l'ordre social; ainsi que dans l'éducation des deux peuples sur la solidarité et le soutien mutuel entre les deux pays et les deux armées à travers le temps.

Ils ont convenu de renforcer la coordination et de continuer à mettre en œuvre efficacement des activités de coopération, en mettant l'accent sur l'éducation sur l'histoire, la signification et l'importance du bon voisinage et de l'amitié traditionnelle des deux pays.

Ils ont également réaffirmé la considération de la coopération en matière de défense comme l'un des piliers importants des relations bilatérales et ont convenu de la nécessité de valoriser les mécanismes de collaboration tels que les manœuvres conjointes, les conférences annuelles, les jumelages militaires et civils et les échanges d'officiers ; tout en promouvant les activités au service de l'Echange d’amitié en matière de défense frontalière entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Les deux parties ont aussi discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le même jour, le général Vong Pisen a été reçu par le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense.

Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération le développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge.

Il a proposé que les deux parties se concentrent sur la recherche de nouvelles façons pratiques et efficaces pour effectuer des affaires, contribuant à renforcer le rôle et la position des relations de défense dans les relations intégrales des deux pays, à maintenir la sécurité politique, à créer les conditions pour le développement économique et social, à édifier et à protéger fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale de chaque pays.

Vong Pisen a affirmé que le ministère cambodgien de la Défense et l'Armée royale cambodgienne continueraient à soutenir les activités organisées par le Vietnam dans les temps à venir. -VNA