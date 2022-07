Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a eu le 11 juillet une séance de travail avec les autorités de la ville de Los Angeles, aux États-Unis, pour discuter de nombreuses questions sur la coopération économique.

Lors de la réunion, Do Thang Hai a souligné qu'il s'agissait de la première visite d'une délégation d'entreprises vietnamiennes aux États-Unis, près de trois ans après le déclenchement de la pandémie de COVID-19, qui vise à promouvoir les opportunités de coopération dans le commerce et l'investissement entre les deux parties.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et l'adjointe au maire de Los Angeles, Mme Nina Hachigian. Photo: congthuong.vn

L'adjointe au maire de Los Angeles, Mme Nina Hachigian, a souligné que sa ville attachait une grande importance à ses relations spéciales avec le Vietnam et était disposée à promouvoir davantage la coopération dans les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie...

Le Vietnam et Los Angeles ont un grand potentiel pour étendre leur coopération dans divers secteurs, a-t-elle ajouté.

Le même jour, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le Bureau du Maire de Los Angeles et la Chambre de commerce de Los Angeles ont co-organisé le Forum d'entreprises Etats-Unis – Vietnam 2022, avec la participation de plus de 150 entreprises des deux pays. -VNA