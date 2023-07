La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, répond à des questions de journalistes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La promotion et l'utilisation de publications et de produits avec la «ligne en neuf traits» au Vietnam sont contraires à la loi et ne sont pas acceptables au Vietnam.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à des questions de correspondants sur la réaction du Vietnam concernant l’interdiction de la projection du film «Barbie» au Vietnam en raison de l’image de la «ligne en neuf traits».



Lors de la conférence de presse périodique de son ministère, le 6 juillet, Pham Thu Hang a rappelé que le point de vue du Vietnam sur la «ligne en neuf traits» avait été énoncé clairement, systématiquement et à plusieurs reprises.



Auparavant, le Département du cinéma (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) a confirmé que le film «Barbie» ne serait pas diffusé au Vietnam en raison de l’image de la «ligne en neuf traits».



Toujours lors de la conférence de presse, répondant aux questions sur les informations selon lesquelles les organisateurs du concert de BlackPink à Hanoï ont publié une carte avec la «ligne en neuf traits», Pham Thu Hang a déclaré que la position du Vietnam sur les revendications de la «ligne en neuf traits» avait été clarifiée à plusieurs reprises. Pour des informations liées au concert de BlackPink, les autorités vietnamiennes procèdent à une vérification.-VNA