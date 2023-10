Délégués lors de l'ouverture de la conférence. Photo: baocaobang.vn



Hanoi (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province montagneuses de Cao Bang (Nord) ont co-organisé mardi 3 octobre à Hanoi une réunion consacrée à promouvoir le potentiel de développement de cette localité et à attirer les investissements étrangers.

L’organisation de cette conférence visait à aider la province à renforcer son intégration internationale et promouvoir une coopération plus efficace, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, dans son discours d’ouverture. Le ministère des Affaires étrangères continuera à tenir de nombreux forums permettant aux localités, en particulier à celles à forts potentiels mais peu exploités et peu connues des investisseurs et des partenaires étrangers comme Cao Bang, de rencontrer des partenaires internationaux, en vue d’une coopération concrète et efficace, a-t-il affirmé.

De son côté, le président du Comité populaire de la province de Cao Bang, Hoang Xuân Anh, a déclaré que les autorités provinciales préconisaient d'exploiter efficacement tous les potentiels et toutes les forces pour le développement socio-économique, de promouvoir la restructuration économique, d'améliorer la vie de la population, souhaitant notamment drainer des investissements dans l’économie frontalière, le tourisme et l’agriculture.

Selon Hong Sun, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Corée au Vietnam (Kocham), aucune entreprise sud-coréenne n'a investi à Cao Bang, principalement en raison de la situation géographique et des infrastructures locales. Par conséquent, Cao Bang doit maximiser ses atouts, en particulier en améliorant ses infrastructures de transports pour éliminer les obstacles à la circulation. -VNA