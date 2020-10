Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré le 29 octobre l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, pour discuter des mesures propres à renforcer les relations bilatérales et la coopération au sein des forums multilatéraux.



Rappelant la visite officielle du 18 au 20 octobre au Vietnam du Premier ministre japonais Suga Yoshihide, l’ambassadeur Yamada Takio a souligné que le gouvernement japonais appréciait les résultats de cette tournée. Il a déclaré souhaiter que les deux pays coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre de ces résultats.



L’ambassadeur japonais a en outre affirmé qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et les pays partenaires pour assurer le succès du 37e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes, y compris le 23e Sommet de l'ASEAN-Japon.



Appréciant les résultats de la visite du Premier ministre japonais, le vice-ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam travaillerait en étroite collaboration avec l'ambassade et les partenaires japonais pour les mettre en œuvre.



Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération étroite au sein des forums régionaux et internationaux. Elles ont convenu de chercher à bien exploiter l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) pour contribuer à la relance économique dans le contexte de COVID-19.-VNA