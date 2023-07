Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (droite), reçoit à Hanoi Maeda Tadashi, conseiller spécial du Cabinet du Japon et directeur général, président du conseil d’administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Vuong Dinh Huê, a reçu jeudi 27 juilet à Hanoi Maeda Tadashi, conseiller spécial du Cabinet du Japon et directeur général, président du conseil d’administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC).

Se félicitant de la visite de travail de Meadea Tadashi au Vietnam depuis sa tournée en juillet 2022, le président de l'AN a souligné qu'il s'agissait d'une visite importante dans le cadre des activités de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023) et aussi d'une opportunité pour les deux parties de promouvoir le partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie en particulier et la coopération entre l'ASEAN et le Japon, en général.

Photo: VNA



A cette occasion, le président de l’AN a insisté sur les points fondamentaux liés à la transition énergétique. Selon Vuong Dinh Huê, la transformation énergétique est un processus inévitable qui garantit les objectifs de développement durable et à l'échelle mondiale où aucun pays n'est exclu. De ce point de vue, lors de la COP26, le Vietnam s'est fermement engagé auprès de la communauté internationale à atteindre des émissions nettes de "zéro" d'ici 2050.

La transition énergétique est un problème mondial, c'est pourquoi le Vietnam a besoin du soutien de la communauté internationale, a-t-il insisté.

Le Vietnam apprécie hautement l'"Initiative communautaire zéro émission en Asie" (AZEC) du Premier ministre japonais Kishida Fumio. Cette initiative présente des similitudes avec le Vietnam et que le pays fait également des efforts pour mettre en œuvre une coopération spécifique avec le Japon, a souligné Vuong Dinh Huê.

Le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux pays de coopérer pour maintenir, construire et développer des chaînes d'approvisionnement stratégiques, dans lesquelles la chaîne d'approvisionnement énergétique est très importante.

Maeda Tadashi a déclaré que pour mettre en œuvre le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), la JBIC a engagé un soutien de 300 millions de dollars via Vietcombank pour mettre en œuvre des projets liés aux énergies renouvelables.

La partie japonaise souhaite voir la partie vietnamienne établir bientôt un groupe de travail conjoint pour déployer l'AZEC afin d'avoir des plans et des actions spécifiques et efficaces.

Le président de la JBIC a également déclaré que le Japon, les États-Unis et l'Australie coordonneraient et soutiendraient également le Vietnam pour surmonter les conséquences du changement climatique. Le Japon a établi un cadre pour aider le Vietnam dans ce domaine. -VNA