Photo: ministère des Sciences et des Technologies



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer et de promulguer le document n° 690/TTg-KGVX demandant aux ministères et organismes concernés d'examiner les mécanismes et politiques et de proposer des modifications et des compléments, ainsi que de nouvelles solutions globales et efficaces, pour accélérer le développement des sciences, des technologies et de l'innovation.



Le chef du gouvernement leur a demandé de proposer des mécanismes spécifiques acceptant les risques et les échecs dans la recherche scientifique, le développement et l'application des technologies, de supprimer des barrières administratives dans la gestion des activités scientifiques et technologiques.



Il est nécessaire de créer un cadre juridique pour mettre en place des mécanismes pilotes et spécifiques pour de nouveaux modèles économiques basés sur les sciences, les technologies et l'innovation, de favoriser le lancement rapide d’un marché des sciences et des technologies ouvert, transparent, intégré et durable, ainsi que de proposer et appliquer des régimes et politiques de rémunération exceptionnels pour le personnel de recherche scientifique et technologique.



Le Premier ministre a chargé le ministre des Finances d'assumer la responsabilité principale et de collaborer avec le ministère des Sciences et des Technologies, les autres ministères et agences concernés afin d'étudier, de modifier et de compléter d'urgence les réglementations sur les finances, l'investissement.

Photo: congthuong.vn



Le document n° 690/TTg-KGVX souligne également la nécessité de supprimer les obstacles et les restrictions liés au crédit, au capital et à l'accès au marché…



Le Bureau du gouvernement est chargé d'exhorter les ministères et les agences à faire rapport au Premier ministre avant le 30 août. -VNA