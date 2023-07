Le fort décaissement des investissements publics, en particulier à partir du deuxième trimestre de cette année, a contribué à accroître la demande et à promouvoir la croissance des secteurs économiques. Photo: baodautu.vn



Hanoi (VNA) - Le fort décaissement des investissements publics, en particulier à partir du deuxième trimestre de cette année, a contribué à accroître la demande et à promouvoir la croissance des secteurs économiques, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique au premier semestre 2023, a déclaré la cheffe de l’Office général des statistiques (OGS), Nguyên Thi Huong, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Au deuxième trimestre de cette année, le Vietnam a affiché un taux de croissance économique de 4,14 %, supérieur aux 3,28 % enregistrés au premier trimestre de cette année, ce qui montre l'efficacité des politiques et des mesures données par le gouvernement et le Premier ministre, a souligné la cheffe de l’OGS.

Au deuxième trimestre, plus de 140.400 milliards de dôngs (5,93 milliards de dollars) d'investissements publics ont été décaissés, réalisant 19,93 % du plan pour l'ensemble de l'année, en hausse de 52,8 % par rapport au premier trimestre et de 21,8 % en glissement annuel, a-t-elle indiqué.

Le décaissement total au cours du premier semestre de cette année a été estimé à plus de 232.200 milliards de dôngs, soit 33 % du plan annuel et en hausse de 20,5 % d'une année sur l'autre, ce qui est un résultat positif, a-t-elle déclaré.

La cheffe de l’Office général des statistiques (OGS), Nguyên Thi Huong. Photo: VNA



Ces résultats s'expliquent par notamment les mesures drastiques directes prises par le Premier ministre pour éliminer les difficultés et les obstacles entravant le décaissement des investissements publics afin d'accélérer les travaux, a-t-elle insisté.

De nombreux projets du programme de relance et de développement socio-économique ont vu leur procédure d'investissement achevée pour permettre leur mise en œuvre, ce qui rendra le décaissement du capital d'investissement public dans cette année plus rapide que les années précédentes.

En vue d’accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics d'ici la fin de l'année, la cheffe de l’OGS a estimé qu'il est nécessaire de se concentrer sur l'achèvement du système juridique pour la mise en œuvre des projets à investissement public.

Les ministères, les secteurs et les localités doivent concrétiser de manière drastique les orientations données par le gouvernement et le Premier ministre sur l'allocation et le décaissement des capitaux d'investissement publics et des capitaux pour les trois programmes cibles nationaux et le programme de relance et de développement socio-économiques.

Elle a souligné la nécessité pour les dirigeants des ministères, des secteurs et des localités de suivre directement les groupes de projet particuliers pour donner des mesures opportunes pour régler les difficultés.

Il est nécessaire d'assurer la qualité des projets et l'efficacité du capital en examinant et en évaluant le décaissement de chaque projet pour faire des ajustements.

Les comités populaires des villes et provinces au ressort central devraient déployer des mesures pour contrôler les prix et la qualité des matériaux de construction pour les projets utilisant des capitaux d'investissement publics, jetant les bases de l'ajustement des dossiers d'appel d'offres et de l'investissement total des projets. -VNA