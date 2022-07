L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, s'exprime lors de l’événement. Photo: Vietnam+



Londres (VNA) – Un événement intitulé “Meet Vietnam” a eu lieu le 1er juillet à Nottingham, au Royaume-Uni, dans le but de présenter des produits vietnamiens et de promovoir la coopération entre des localités vietnamiennes et cette ville britannique dans le commerce et l’investissement.



Cet événement a été organisé par le Bureau du Commerce du Vietnam au Royaume-Uni et EUTEK Group. Il a permis aux participants de s’informer des atouts du Vietnam dans le commerce et l’investissement, ainsi que de découvrir des plats traditionnels et des fruits frais vietnamiens.



Présente à l’événement, la maire de Nottingham, Wendy Smith, a déclaré espérer que les liens économiques entre sa ville et le Vietnam se développeraient plus fortement dans les temps à venir. De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a indiqué que les nombreux Vietnamiens vivant à Nottingham constitueraient une passerelle entre le Vietnam et cette ville britannique.