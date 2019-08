La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan reçoit l'ambassadeur, Bruno Angelet, chef de la Délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a reçu jeudi matin l'ambassadeur Bruno Angelet, chef de la Délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Nguyen Thi Kim Ngan s’est réjouie des avancées des relations entre le Vietnam et l’UE ces derniers temps, en appréciant les contributions de l’ambassadeur Bruno Angelet au renforcement des liens bilatéraux.

Elle s’est déclarée satisfaite devant la mise en œuvre de l’Accord-cadre de partenariat et de coopération intégrale (PCA) Vietnam-UE, la promotion de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Rappelant la signature de l’Accord de libre-échange et de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE, elle a déclaré souhaiter que ces deux accords soient ratifiés rapidement pour apporter de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes et européennes.

Concernant la Mer Orientale, la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a réitéré les principes et la position de Hanoï qui consistent à résoudre les différends par la voie pacifique et sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM), à appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et à travailler avec les autres pays membres de l’ASEAN afin d’accélérer l’élaboration d’un Code de conduite (COC) pour cette zone maritime.

Nguyen Thi Kim Ngan a également insisté sur la nécessité de maîtriser les différends en mer, d’éviter tout acte susceptible de compliquer la situation ou d’aggraver les litiges, de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale.

S’agissant des relations entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement européen, elle a déclaré que la partie vietnamienne était prête à échanger des informations et à accueillir des députés européens souhaitant mieux comprendre la situation au Vietnam.

Le Vietnam écoute toujours les avis des partenaires pour améliorer son système juridique et sa gouvernance, a-t-elle affirmé, avant d’inviter l’ambassadeur Bruno Angelet à poursuivre ses contributions aux relations entre le Vietnam et l’UE en ses nouvelles qualités.

L'ambassadeur Bruno Angelet a déclaré que l’UE faisait tout son possible pour stimuler ses relations avec le Vietnam et l’aider à accélérer son développement.

Actuellement, le Vietnam est le plus grand bénéficiaire des programmes d’appui de l’UE en faveur de l’Asie du Sud-Est, dont une aide importante en matière énergétique. Il est également le seul pays d'Asie du Sud-Est avec lequel l'UE a signé des accords commerciaux PCA, IPA, de libre-échange (EVFTA) et un Accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (VPA/FLEGT).

L'ambassadeur Bruno Angelet s’est déclaré convaincu que les deux parties continueraient à s’efforcer pour réaliser les accords déjà signés, contribuant ainsi au développement de chacune. –VNA