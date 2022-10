Hanoï, 5 octobre (VNA) - Le Parti, l'État et l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam accorderont les meilleures conditions aux organisations populaires du Vietnam pour renforcer l'amitié et la coopération avec leurs homologues lao, a déclaré le 5 octobre, à Hanoï, le vice-président permanent de l'AN, Trân Thanh Mân.Trân Thanh Mân a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec son homologue lao Sommad Pholsena, qui est également président du Comité lao pour la paix et la solidarité.L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et ses membres - le Comité de paix du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Laos se sont étroitement coordonnés avec ceux du Laos pour organiser diverses activités significatives, a-t-il noté, ajoutant que les deux parties se sont également activement soutenues à forums multilatéraux entre les peuples, contribuant à renforcer les liens de longue date entre les deux pays.

Photo : VNA

Il a exhorté le Comité pour la paix au Vietnam et le Comité lao pour la paix et la solidarité à proposer des programmes de coopération plus pratiques et spécifiques et à éduquer les jeunes générations du Vietnam et du Laos sur l'amitié traditionnelle particulière des deux pays et leurs principaux événements conjoints.Sommad Pholsena, pour sa part, a informé son hôte des résultats de la réunion entre les deux comités, affirmant que les deux parties partagent une profonde conscience de leurs rôles importants dans la diplomatie et les échanges entre les peuples.En accord avec la proposition de Trân Thanh Mân, il a promis que le Laos continuerait à promouvoir l'éducation et à entretenir les relations bilatérales. Le Laos intensifiera également les échanges culturels, la promotion du commerce et du tourisme avec le Vietnam et travaillera avec son voisin pour faire face aux séquelles de la guerre et prendre des mesures contre les mines.Lors de la rencontre, le vice-président de l'AN Trân Thanh Mân a également souligné le partenariat croissant entre les législatures des deux pays après la visite du président lao de l'AN Saysomphone Phomvihane au Vietnam en décembre 2021 et celle du président de l’AN du Vietnam Vuong Dinh Huê au Laos en mai 2022, notant que l'avancement des projets d'investissement s'est accéléré.Les obstacles à la coopération économique des deux pays ont été activement levés grâce aux efforts concertés des deux AN et des gouvernements, a-t-il déclaré.- VNA