Lancement du programme d’édification du "Réseau de production et de consommation durable des produits des villages de métiers traditionnels de Hanoï en 2022". Photo: hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, en collaboration avec le Comité populaire du district de Thanh Tri, a lancé le 10 mai un programme d’édification du "Réseau de production et de consommation durable des produits des villages de métiers traditionnels de Hanoï en 2022".

Dans le cadre de ce programme qui se poursuit jusqu'au 14 mai, sont présentés sur quelque 90 stands des produits de plusieurs villages de broderie, de laque poncée, de poteries, de vannerie, de menuiserie,...

Le programme vise à resserrer les liens entre les producteurs pour utiliser de manière efficace les ressources et réduire les déchets, ainsi que promouvoir l'économie circulaire et le développement durable des villages de métiers de Hanoï, a déclaré Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Service municipal de l'Industrie et du Commerce.

Outre le programme, le district de Thanh Tri organise un espace pour présenter ses produits locaux certifiés par le programme "One Commune One Product" (OCOP).

À l’occasion des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) organisés en mai à Hanoï, le Service municipal organisera une série de foires-expositions pour présenter des produits locaux aux amis internationaux. -VNA