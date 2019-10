Hanoï (VNA) - La foire de promotion des produits agricoles du groupe AEON Mall ouvrira ses portes le 11 octobre au Centre commercial AEON Long Biên, à Hanoï.Cet événement est le fruit d’une coopération entre le Centre de promotion du commerce et de l'investissement du tourisme de Hanoï (HPA) et le groupe AEON, sous la direction du Comité populaire municipal de la capitale.La promotion des produits agricoles du groupe AEON Mall par le biais de la chaîne de vente au détail est l'une des activités concrètes du protocole de coopération entre le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Comité populaire de Hanoï et le groupe japonais AEON, dans lequel les deux parties ont convenu de viser un chiffre d'affaires à l'exportation de marchandises vietnamiennes via la chaîne AEON de 500 millions d’USD d'ici 2020 et d’un milliard d'ici 2025.Les programmes de ce protocole d'accord ont été lancés en 2017, en mettant l'accent sur les activités de promotion du commerce destinées à aider les entreprises de Hanoï, et du Vietnam en général, à accéder au réseau de distribution du groupe, à travers des Semaines des marchandises vietnamiennes organisées dans les supermarchés du groupe AEON au Japon.Cette année, en plus de l'organisation de la Semaine des marchandises vietnamiennes dans 40 supermarchés AEON au Japon, le Comité populaire de Hanoï a chargé l’HPA, en coopération avec AEON Vietnam, d’organiser dans la ville la foire de la promotion commerciale des produits agricoles au sein de la chaîne de vente au détail du groupe AEON, dans le cadre du Salon de l’agriculture de Hanoï 2019.Cet important événement de promotion du commerce aidera les entreprises à améliorer leurs capacités d'exportation de produits sur le marché japonais et à orienter leurs stratégies dans ce but.