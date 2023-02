Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) organisera de nombreuses activités de promotion des exportations pour aider les entreprises à tirer parti des opportunités du marché chinois.



La Chine est un marché d'import-export important du Vietnam, selon Vu Ba Phu, directeur du Département de la promotion du commerce du MIC. Malgré les impacts de la pandémie de Covid-19, les activités commerciales entre les deux pays n'ont cessé de se développer. La Chine demeure le plus grand partenaire commercial et le plus grand marché d'importation du Vietnam.



Dans les temps à venir, le MIC continuera de collaborer avec les localités, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour aider les entreprises à remplir les procédures d'exportation officielle vers ce marché.



En outre, le MIC élabore un plan de préparation pour organiser en avril prochain à Hanoï le premier forum commercial Vietnam - Shanghai sur les exportations officielles vietnamiennes de produits agricoles et halieutiques vers la Chine via le port de Shanghai.



Selon le Bureau du commerce du Vietnam en Chine, la Chine a rouvert sa frontière depuis le 8 janvier 2023 en assouplissant plusieurs politiques concernant les entrées et sorties des personnes et l'import-export de marchandises, ce qui favorise les activités commerciales.



Le Bureau du commerce du Vietnam en Chine a recommandé aux entreprises vietnamiennes d'être proactives dans l'étude des activités de promotion du commerce avec le marché chinois. -VNA