Les dirigeants des localités vietnamiennes sont plus ouverts aux opportunités commerciales, montrant un plus grand intérêt à rechercher de bonnes technologies et des opportunités de développement économique sans se soucier des avantages économiques personnels ou de l'avancement politique.

Le Comité du Parti et le Comité populaire de la province côtière du Centre-Sud de Binh Dinh ont pris des mesures drastiques pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) depuis 2018.