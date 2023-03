Le "banh mi" gagne également les faveurs des habitants et des touristes. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Des experts ont souligné la nécessité de promouvoir les valeurs du banh mi vietnamien, contribuant à présenter le pays et ses habitants aux touristes internationaux, lors d’un séminaire tenu vendredi 31 mars à Hô Chi Minh-Ville.

Le Dr Ho Van Tuong, expert en culture, a déclaré que le banh mi, dérivé de la baguette française, est devenu un aliment de renommée mondiale par des générations de Vietnamiens et est devenu une source de fierté pour le peuple vietnamien.



Il est désormais présent dans presque tous les lieux de restauration, des étals de vendeurs aux restaurants de luxe, a-t-il noté.



Pour utiliser la marque du banh mi du Vietnam pour le développement du tourisme, certaines organisations touristiques ont suggéré à Hô Chi Minh-Ville de créer des sites Web sur cet aliment dans de nombreuses langues pour le présenter davantage à des amis internationaux.



Pendant ce temps, les autorités doivent populariser le banh mi vietnamien via des émissions de télévision touristiques et culinaires tout en renforçant la gestion de la sécurité alimentaire. Banh mi peut également être proposé comme restauration rapide aux voyageurs qui participent à des visites, ont-ils suggéré.

D’autres solutions concernant le développement du banh mi vietnamien au service du tourisme à Hô Chi Minh-Ville ont été proposées lors du séminaire.

Avec le pho (soupe de nouilles), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), le com tâm (riz brisé), le banh xèo (crêpes farcies), le hu tiêu (soupe saïgonnaise) et le bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf de Hue), le "banh mi" gagne également les faveurs des habitants et des touristes.

Le "banh mi" est classé 7e dans le top 50 des meilleurs aliments de rue au monde, publié par TasteAtlas, surnommé la "carte mondiale de l’alimentation". Il a également été nommé parmi les 50 meilleurs plats de rue d’Asie par CNN.



Banh mi est l’un des trois termes introduits dans le dictionnaire d'Oxford, à côté du «pho» et de l'«ao dài», ce qui montre son prestige et son attractivité.

Le "banh mi" a été importé au Vietnam pendant la période coloniale et est aujourd’hui l’un des rares héritages de l’époque. Si au début, la plupart des banh mi se composaient de pain, de viande et d’assaisonnements, sans légumes ajoutés, ils sont aujourd’hui farcis de charcuterie, de beurre français, de mayonnaise, de pâté de foie, de concombres, de coriandre, de cornichons, de sauce aux huîtres, d’ail... et la liste continue de s'allonger au fil du tems. -VNA