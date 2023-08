Hanoï (VNA) - La production et la consommation durables constituent une tendance au Vietnam qui influence le système de production et de distribution. Une enquête en 2023 de Nielsen IQ montre que 38% des consommateurs considèrent comme très importantes les initiatives et les actions des entreprises pour améliorer l'environnement.

Le directeur du réseau Go / BigC à Hanoï et dans le Nord, Lê Manh Phong, a déclaré que ces dernières années, la tendance à la consommation durable au Vietnam devient de plus en plus claire. Selon un récent rapport de BigC, 31% des clients sont prêts à payer plus pour des produits respectueux de l'environnement.

Selon un récent rapport de BigC, 31% des clients sont prêts à payer plus pour des produits respectueux de l'environnement. Photo: baotainguyenmoitruong.vn





Vijay Kumar Pandey, président du conseil d'administration du groupe TH, a déclaré que TH met en œuvre de nombreuses solutions pour promouvoir la consommation durable, telles que le remplacement des sacs, cuillères et pailles en plastique par du bioplastique respectueux de l'environnement. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises vietnamiennes s'intéressent plus au développement de produits verts.