Berlin, 9 août (VNA) - "L'espace culturel vietnamien" en Allemagne a contribué à préserver et à promouvoir les bonnes valeurs ainsi qu'une communauté unifiée, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh lors du 10e anniversaire du programme le 7 août.

Photo : VNA

Les activités du programme ont attiré des personnes de différentes couches sociales, contribuant à renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne et à renforcer les relations entre le Vietnam et l'Allemagne, a poursuivi le diplomate.Selon Le Xuan Dinh, chef du comité d'organisation, des centaines de milliers de Vietnamiens vivent et travaillent en Allemagne, et ils ont préservé et promu les valeurs culturelles traditionnelles.Dans le cadre du programme, de diverses activités culturelles sont organisées pendant les vacances comme l'anniversaire de la mort des Rois Hung - les fondateurs légendaires de la nation, le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) et la Fête de la Mi-automne, a-t-il ajouté.- VNA