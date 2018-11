Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le public de Hô Chi Minh -Ville aura l'occasion de profiter de plats et de films argentins lors de la Semaine de l’Argentine au Vietnam, qui se tiendra du 3 au 9 décembre prochain.





Photo: comité d'organisation





Organisé par l’ambassade d’Argentine au Vietnam, il s’agit d’une des activités de célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2018).



Plus précisément, quatre films seront projetés au Centre d'échange culturel français (IDECAF), 31 rue Thai Van Lung, 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. C'est la troisième fois que ce festival se tiendra à Hô Chi Minh-Ville. L’entrée est gratuite.



En outre, une Semaine de l'alimentation de l’Argentine se tiendra du 5 au 9 décembre au restaurant Chat Chat - Hôtel Equatorial (242, rue Trân Binh Trong, dans le 5e arrondissement) avec la participation de l’« ambassadeur de la cuisine » Alberto Curia, qui préparera des spécialités de son pays. En outre, les visiteurs pourront également goûter du vin argentin et admirer des démonstrations de tango.



Cet évènement vise à présenter et promouvoir l'image de l’Argentine et de sa culture auprès du public vietnamien. -CPV/VNA