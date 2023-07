Hanoï (VNA) - Le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, a eu vendredi 21 juillet une séance de travail avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour discuter de la coopération financière entre le Vietnam et les États-Unis.Le ministre Ho Duc Phoc a hautement apprécié la coopération entre les deux pays, avec de nombreux accords et activités de collaboration dans les domaines de la fiscalité, des douanes, du financement des infrastructures, du développement du marché des capitaux, ainsi que la coopération multilatérale dans le cadre du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), du Cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF)…Il a également estimé les assistances techniques américaines accordées au ministère vietnamien des Finances dans de nombreux domaines.Le ministre vietnamien a souligné l'importance des assistances internationales, y compris celles du gouvernement américain, pour atteindre les objectifs de croissance de l'économie vietnam ienne.

Pour sa part, la secrétaire américaine Janet Yellen a salué les réalisations du Vietnam dans le développement économique et a souligné son rôle important dans la reprise et la diversification de la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale.Le ministre Ho Duc Phoc a réaffirmé les efforts du ministère vietnamien des Finances pour promouvoir la coopération financière entre les deux pays.Il a appelé la secrétaire américaine Janet Yellen et le Département du Trésor des États-Unis à continuer de jouer un rôle important dans la promotion de la coopération profonde et intégrale dans le secteur financier entre les deux pays. En même temps, il a souhaité plein succès aux États-Unis dans leur rôle du pays hôte de l'APEC en 2023. -VNA