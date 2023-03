Des délégués à la réunion. Photo: VNA

Hà Giang (VNA) - Une réunion entre les secrétaires des Comités du Parti des provinces frontalières du Vietnam de Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu et Diên Biên, et leur homologue de la province chinoise du Yunnan a eu lieu lundi 27 mars dans la province sententionale de Hà Giang.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire du Comité provincial de Hà Giang, Dang Quoc Khanh, a souligné le développement positif des relations d’amitié traditionnelles de longue date entre le Vietnam et la Chine.



Il a recommandé aux cinq localités de faire des efforts pour stimuler les visites mutuelles entre leurs autorités et organiser les échanges entre leurs Comités du Parti.

Il a également suggéré de maintienir un commerce fluide chez leurs postes frontaliers et paires de marchés frontaliers, et d'accélérer la mise en place de nouvelles postes frontaliers et de moderniser ceux existants. Il est également important de reprendre leurs activités transfrontalières d'importation, d'exportation et de tourisme, a-t-il déclaré.

Les autorités de la province de Ha Giang, du Yunnan et des missions diplomatiques des deux pays à la réunion. Photo: VNA

S'informant de leur développement socio-économique de chacune, les provinces ont convenu de prendre des mesures efficaces pour soutenir les perceptions communes atteintes entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

Ils ont affirmé continuer à maintenir, à promouvoir et à optimiser pleinement les mécanismes de la réunion annuelle entre les secrétaires des Comités provinciaux du Parti et la réunion de leur groupe de travail conjoint.



Les parties ont souligné la nécessité de continuer à mettre en œuvre activement la devise de "Voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable, orientation vers l'avenir" et dans un esprit de bon voisinage, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires.



Il est nécessaire d'appliquer strictement les trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et les accords connexes, ont-ils noté.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, Wang Ning, a déclaré que la mise en œuvre des contenus atteints lors de la réunion entraînerait des effets pratiques, contribuant au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les provinces.

Les participants ont signé le procès-verbal de la réunion et un plan d'action pour leur coopération pilote dans la réduction durable de la pauvreté pour la période 2023-2025.



Ils ont convenu que la 4e réunion se tiendrait au Yunnan au premier trimestre de l'année prochaine. -VNA