Le gouverneur de l'État australien d'Australie-Occidentale, Christopher Dawson, reçoit l'ambassadeur du Vietnam, Nguyen Tat Thanh. Photo: VNA

Canberra (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a effectué une visite officielle dans l'État australien d'Australie-Occidentale du 26 au 28 juillet, à l'invitation du gouverneur de l'État, dans le but de renforcer les liens et élargir les opportunités de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l'investissement et de l'éducation.

Le diplomate vietnamien a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de l'État, Christopher Dawson, au ministre de l'Environnement et de l'Action climatique Reece Whitby de l'État, à la présidente de l'Assemblée législative d'Australie-Occidentale, Michelle Roberts, à la présidente du Conseil législatif d'Australie-Occidentale, Alanna Clohesy, et d'autres représentants de l'État australien et des entreprises de la localité.

Recevant l'ambassadeur vietnamien, le gouverneur Christopher Dawson a hautement apprécié la stabilité politique du Vietnam et les étapes de développement des relations Australie-Vietnam. Il a salué la visite en Australie-Occidentale de la mission de l'ambassade du Vietnam, notamment à l'occasion de la célébration des 50 ans des relations diplomatiques (26 février 1973).

Il souhaite élargir la coopération entre l'État et les localités du Vietnam dans les domaines tels que l'exploitation minière, la technologie, l'industrie de la défense et l'éducation. Il a également hautement apprécié les importantes contributions de la communauté vietnamienne de 30.000 personnes au développement socio-économique local.

Selon le ministre de l'Environnement et de l'Action climatique Reece Whitby, l'administration de l'État d'Australie-Occidentale attache une importance au rôle du Vietnam dans sa Stratégie de renforcement de l'engagement asiatique 2019-2030, soulignant le potentiel de coopération diversifiée entre les deux parties, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la prévention du changement climatique et de l'éducation et de la formation.

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh s'est réjoui des premiers résultats positifs de l'Australie-Occidentale dans la mise en œuvre de la Stratégie de renforcement de l'engagement asiatique 2019-2030 et dans sa coopération avec le Vietnam.

Le diplomate vietnamien a hautement apprécié la politique de diversification des partenaires économiques de l'Australie-Occidentale et a exprimé son intérêt pour le Fonds d'attraction des investissements de l'État. -VNA