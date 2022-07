Berlin (VNA) - A l'occasion du premier anniversaire de l'établissement du partenariat officiel entre Ho Chi Minh-Ville et la ville de Leipzig du Lands allemand de Saxe, le 21 juillet, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a effectué une visite de travail dans la ville de Leipzig à l'invitation du maire Burkhard Jung.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh (droite) et e maire de la ville de Leipzig, Burkhard Jung. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le maire de la ville de Leipzig, Burkhard Jung, a déclaré que les autorités de la ville de Leipzig attachent une grande importance aux relations traditionnelles d'amitié et de coopération avec Hô Chi Minh-Ville en particulier et avec le Vietnam en général. Le fait que Leipzig ait établi un partenariat avec Hô Chi Minh-Ville il y a un an, ainsi que les projets de coopération divers et efficaces dans de nombreux domaines que les deux parties se sont coordonnées pour mettre en œuvre, montre clairement cette relation.



Les autorités de la ville soutiennent toujours les entreprises des deux parties pour renforcer davantage la coopération dans les temps à venir, afin d'apporter de nombreux avantages pratiques et de contribuer à approfondir et à renforcer les relations entre les deux parties.



En ce qui concerne les Vietnamiens résidant à Leipzig, selon le maire Burkhard Jung, la communauté vietnamienne dans cette ville sert de passerelle d'amitié, contribuant à rapprocher les deux peuples d'Allemagne et du Vietnam.

Le maire Burkhard Jung a déclaré que les autorités de la ville continueront à créer toutes les conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse faire des affaires, vivre et contribuer davantage au développement de la ville.

S'exprimant lors de la rencontre, l'ambassadeur Vu Quang Minha exprimé leur gratitude aux autorités et aux habitants de la ville de Leipzig ainsi qu'au maire Burkhard Jung personnellement, qui ont toujours soutenu activement le bon développement des relations entre les deux villes en particulier et le Vietnam et l’Allemagne en général, en même temps, toujours créent des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne de Leipzig s'intègre bien dans la société d'accueil.

L'ambassadeur souhaite que le partenariat entre Leipzig et Ho Chi Minh-Ville en particulier et l'amitié entre les deux pays en général continue à se renforcer dans les temps à venir.

Le maire Burkhard Jung a salué la proposition de l'ambassadeur Vu Quang Minh d'organiser le Nouvel An communautaire ou la Fête nationale du Vietnam en 2023 dans la ville de Leipzig afin de renforcer les relations entre Leipzig et le Vietnam.

A l’issue de la rencontre, l'ambassadeur Vu Quang Minh et le maire Burkhard Jung ont assisté à la cérémonie de pose de la pierre commémorant l'établissement du partenariat entre Leipzig et Hô Chi Minh-Ville à l'hôtel de Ville.



A cette occasion, l'ambassadeur Vu Quang Minh a eu une rencontre avec l'Association des Vietnamiens à Leipzig. Le diplomate a souhaité que la communauté vietnamienne à Leipzig continue à se développer, en contribuant davantage au développement de la ville de Leipzig ainsi qu'en augmentant les investissements dans le pays natal, et en connectant les entreprises allemandes et vietnamiennes pour promouvoir le développement socio-économique du Vietnam. - VNA