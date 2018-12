Hanoi, 5 décembre (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc reçoit, le 4 décembre à Hanoi, le prince britannique Andrew, duc d'York, en visite au Vietnam à l’occasion des 45 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le prince britannique Andrew, duc d'York. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a apprécié les sentiments du prince envers le Vietnam et ses contributions aux relations bilatérales.

Le Vietnam a toujours apprécié les liens avec le Royaume-Uni, qui joue un rôle important en Europe et dans le monde, a-t-il affirmé, ajoutant que le partenariat stratégique entre les deux pays s'était développé heureusement dans tous les domaines allant de la politique, de la diplomatie au commerce, à l'investissement, à la défense, à l’éducation, à la formation et au tourisme.



Le chef du gouvernement a invité les deux parties à maintenir les échanges de délégations et à rendre plus efficaces les mécanismes de coopération existants dont le dialogue stratégique, la réunion du comité mixte sur l’économie et le commerce.



Le Royaume-Uni attire un grand nombre d’étudiants vietnamiens, a déclaré le Premier ministre, soulignant que la coopération en matière d’enseignement était une priorité absolue dans la coopération du Vietnam avec le pays européen. Il a également apprécié le soutien de la famille royale et du gouvernement britannique aux relations dans ce domaine.



Il a déclaré que le Vietnam avait travaillé avec plusieurs pays pour ouvrir des Universités et espérait que le Prince favoriserait la création d'une université Vietnam-Grande-Bretagne au Vietnam.



Il s'est réjoui de la coopération dans le commerce et l’investissement ces derniers et a demandé aux deux parties de valoriser leur potentiel et leurs avantages pour se soutenir mutuellement.



Le dirigeant vietnamien a appelé le prince Andrew, avec son rôle et son influence dans le monde des affaires, à encourager davantage d'investissements britanniques au Vietnam, ajoutant que le Vietnam déroule le tapis rouge aux investisseurs étrangers, y compris ceux britanniques.



Pour sa part, le prince Andrew a exprimé son soutien à une université Vietnam-Grande-Bretagne et a également demandé aux deux parties de promouvoir la coopération dans la recherche scientifique et de connecter leurs universités.



Il a noté que son pays avait bien réussi dans les activités de start-up et développait une économie diversifiée qui avait besoin d'une main-d'œuvre jeune et de qualité.



Le Vietnam abrite de nombreuses petites et moyennes entreprises et devrait les encourager à créer des idées novatrices et à les mettre en contact avec de grandes entreprises, y compris des entreprises étrangères, y compris celles du Royaume-Uni, afin de les aider à s'étendre au monde entier. Il doit également créer des plates-formes d'innovation et de start-up pour attirer les jeunes, a-t-il ajouté. –VNA