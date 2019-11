Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (droite) et Mme Cathy Berx, gouverneur de la province d'Anvers. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville souhaite promouvoir la coopération avec la province d'Anvers de Belgique dans les domaines tels que les transports, les ports maritimes, la ville intelligente et les énergies renouvelables, a déclaré Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire municipal.

Le dirigeant de la ville a reçu ce mercredi 13 novembre Mme Cathy Berx, gouverneur de la province d'Anvers, soulignant que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la coopération avec la Belgique. Il a apprécié le soutien de la Belgique dans la promotion de la signature de l'Accord de libre-échange et de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne.



Ho Chi Minh-Ville apprécie énormément la force de la province d'Anvers et souhaite partager des expériences et renforcer la coopération avec la localité belge dans la construction de la ville intelligente et créative, les ports maritimes, la planification architecturale.



La ville s'engage à créer des conditions favorables pour que les entreprises de la province d'Anvers puissent explorer les opportunités d’investissement et d’affaires sur son sol, a-t-il précisé.



Mme Cathy Berx a apprécié les potentiels de développement économique de Ho Chi Minh-Ville et déclaré que les deux localités disposaient de nombreuses possibilités de coopération, en particulier dans le développement de la ville intelligente, la construction urbaine verte et le développement durable.



Anvers est prête à se coordonner avec la mégapole du Sud pour organiser une conférence afin de discuter des potentiels et de concrétiser les possibilités de coopération entre les deux parties.



Les entreprises belges opèrent maintenant 25 projets d'investissement à Ho Chi Minh-Ville pour un fonds total de 6,5 millions de dollars.



Les échanges commerciaux entre Ho Chi Minh-Ville et la Belgique en 2018 ont atteint 616 millions de dollars.



La province d’Anvers et de Ho Chi Minh-Ville ont également mis en œuvre de nombreuses activités de coopération, à savoir l’amélioration de la qualification des gestionnaires de ports maritimes, l’échange des expériences dans l’utilisation des hautes technologies dans la gestion des ports. - VNA