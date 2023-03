Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Chiang Mai (VNA) – Lors d’une tournée dans la province de Chiang Mai, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a rencontré le 22 mars le gouverneur de la province, Nirat Phongsittithaworn pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération décentralisée dans l'investissement, le commerce, l'économie, le tourisme, la culture, l'éducation et des échanges populaires.Le diplomate a invité le gouverneur de Chiang Mai à étudier des possibilités d’envoyer des délégations dans des localités vietnamiennes ayant des similitudes avec la province thaïlandaise pour établir et développer des relations de coopération.Pour l’heure, le Vietnam et la Thaïlande comptent désormais 19 paires de localités établissant des relations de jumelage et de coopération.L’ambassadeur Phan Chi Thanh et le gouverneur Nirat Phongsittithaworn ont également discuté de la possibilité d'établir un consulat honoraire à Chiang Mai et dans le Nord de la Thaïlande pour promouvoir la coopération économique et culturelle entre les localités des deux pays, soutenir les procédures consulaires et la fonction de protection des citoyens vietnamiens en Thaïlande.L’ambassadeur vietnamien a également demandé l’autorité provinciale de Chiang Mai continuer de créer des conditions favorables pour la communauté thaïlandaise d'origine vietnamienne dans la localité.Pour sa part, le gouverneur Nirat Phongsittithaworn a souligné que Chiang Mai, en tant que localité importante au Nord de la Thaïlande, possède de grandes attractions touristiques. Désormais, des vols directs de Chiang Mai à Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville créent des conditions favorables pour le commerce et le tourisme entre les localités des deux pays. Il a affirmé que la province respecte et soutient toujours la communauté d'origine vietnamienne.Auparavant, le diplomate vietnamien s'est rendu à l'Université de Chiang Mai pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération en matière d'éducation.-VNA