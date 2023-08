Le séminaire réunit près de 200 experts et agriculteurs de café des provinces des Hauts plateaux du Centre. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) - Un séminaire intitulé "Promotion de l'agriculture communautaire dans la production de café sans provoquer de déforestation" a eu lieu le 24 août à Da Lat, dans la province de Lam Dong, réunissant près de 200 experts et agriculteurs de café des provinces du Tay Nguyen (Hauts plateaux du Centre).



L'objectif de cette occasion était de permettre aux experts et aux gestionnaires d'échanger et de partager leurs expériences sur le Règlement de l’Union européenne contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR). Approuvé par le Parlement européen en avril 2023, ce règlement est entré en vigueur en juin 2023.



De nombreux articles importés dans l'UE sont soumis à l'EUDR, notamment les produits à base de café, qui s'appliquent à tous les opérateurs importants ou exportant des produits concernés vers l'UE. Les produits vietnamiens exportés vers l'UE ont atteint 2,3 milliards d'euros, principalement le café (47,5%), le bois (35,2%) et le caoutchouc (17,1%).

Photo d'illustration: VNA



Le directeur du Centre national de vulgarisation agricole, Le Quoc Thanh, a souligné qu'une action immédiate est nécessaire pour garantir la production de café sans provoquer de déforestation afin d'éviter un autre "carton jaune" de l'UE sur le continent, comme cela s'est produit pour les produits aquatiques.

Dans ce processus, le modèle de promotion agricole communautaire joue un rôle important dans les zones de production de café, car il contribue à garantir la transparence et le respect des réglementations de l'UE.



Selon le Centre national de promotion agricole, cinq zones de matières premières répondent désormais à l'EUDR, dont la zone de production de café du Tay Nguyen, qui compte 11.200 hectares avec des groupes communautaires de vulgarisation agricole au service du développement de zones de production de café qualifiés. -VNA