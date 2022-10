Photo:Internet

Kien Giang (VNA) – La province de Kien Giang vient de proposer au ministère des Finances de prolonger de trois ans supplémentaires la période d’accueil à titre expérimental des visiteurs vietnamiens au casino dans sa ville insulaire de Phu Quoc, jusqu’au 7 janvier 2025.

Ce casino est implanté au sein d’un complexe de villégiature, de divertissement et de tourisme dans la commune de Ganh Dau, ville de Phu Quoc qui représente un investissement total de plus de 50.000 milliards de dongs (environ 2 milliards de dollars).

En activité depuis janvier 2019, le projet a créé plus de 1.150 travailleurs vietnamiens et étrangers, et a consacré au budget local 1.730 milliards de dongs. Le casino a accueilli plus de 240.000 visiteurs dont plus de 156.000 Vietnamiens.

L'ouverture du casino n'a pas perturbé l'ordre public dans la ville de Phu Quoc, a déclaré la vice-présidente du comité populaire provincial Nguyen Thanh Nhan. -VNA