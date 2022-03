Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a décidé d'étendre son enquête sur l'application de mesures contre le contournement des recours commerciaux sur certains produits à base de sucre de canne en provenance de certains pays d'Asie du Sud-Est.



Auparavant, le ministère avait rendu le 21 septembre 2021 la décision No 2171/QD-BCT concernant l’enquête sur l’application des mesures contre le contournement des recours commerciaux pour certains produits à base de sucre de canne originaires du Cambodge, d'Indonésie, du Laos, de Malaisie et du Myanmar.

La date pour l’enquête sur l’affaire sera le 21 mai.

En fait, la quantité de sucre de canne importée au Vietnam depuis les cinq pays susmentionnés entre octobre 2020 et juin 2021 a fortement augmenté pour atteindre 527.200 tonnes contre 107.600 tonnes importées au cours de neuf mois précédents.



Reconnaissant la situation, le ministère a soutenu l'Association vietnamienne du sucre de canne et l'industrie nationale du sucre de canne dans la collecte d'informations, de données et la préparation de dossiers demandant une enquête afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des entreprises nationales. - VNA