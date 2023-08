Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Conseil permanent du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville a approuvé un projet de recherche pour la construction du port international de transbordement de conteneurs de Can Gio, en soulignant la nécessité de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et la vie des gens lors de la mise en œuvre du port futur.Selon le projet, le port serait construit sur une superficie de 571 ha dans la commune de Thanh An, district de Can Gio, dans la période 2024-2026. Il devrait entrer en service en 2027. Il s’agirait d’un lieu de transbordement à l’échelle internationale, attirant des entreprises de transport maritime et de logistique dans la région pour s'engager dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.Le quai principal aurait une longueur d'environ 7 km, pour accueillir des navires d'une capacité de charge allant jusqu'à 250.000 DWT, des bateaux de transbordement de 10.000 à 65.000 tonnes. Le quai de chalande de 2 km pourrait abriter des barges de 8.000 tonnes.Les infrastructures desservant le port devraient être construites d'ici 2030, notamment le pont Can Gio, une route reliant le port à la route Rung Sac, une route surélevée longeant la route Rung Sac et la modernisation des ponts sur la route Rung Sac.L'investissement pour le port, les installations auxiliaires pour ses opérations, le centre de services logistiques et la zone hors taxes devrait provenir du capital des entreprises participant. Les infrastructures de communications et les infrastructures techniques seraient financées notamment par le budget de l'État, des fonds en partenariat public-privé (PPP) entre autres.L'exploitation du port devrait générer des emplois pour 6.000 à 8.000 personnes. Une fois l'investissement terminé, le port devrait contribuer environ 34.000 milliards de dongs (1,43 milliard de dollars) au budget annuel par le biais de taxes et de redevances.Récemment, MSC, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, a manifesté un intérêt pour les investissements dans le port. -VNA