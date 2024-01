Photo d'illustration. Source: baodautu.vn



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé la décision n° 1764/QD-TTg promulguant le programme directeur du gouvernement sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage en 2024.

L’objectif est de mettre en œuvre de manière synchrone, drastique, efficace et pratique les objectifs, les tâches et les solutions pour pratiquer l’épargne et lutter contre le gaspillage dans tous les domaines, en contribuant à la mobilisation, à l’allocation et à l’utilisation efficace des ressources pour la réforme des salaires, la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et l'assurance d'un bon équilibre de l'économie ; créer des changements plus substantiels dans la sensibilisation et les actions des fonctionnaires, des travailleurs et des citoyens en matière d'économie et de lutte contre le gaspillage.





Le travail de pratique de l'épargne et de lutte contre le gaspillage en 2024 se concentre sur la mise en œuvre efficace des tâches et solutions conformément au programme de redressement et de développement socio-économiques, en s'efforçant d'atteindre des objectifs socio-économiques plus élevés qu'en 2023, dont une hausse du PIB de 6 à 6,5 % et un PIB moyen par habitant d'environ 4.700 à 4.730 dollars.

En outre, il est nécessaire de promouvoir l'allocation, la mise en œuvre et le décaissement des capitaux d'investissement publics, des capitaux du programme de redressement et de développement socio-économiques, de continuer à réviser et compléter les documents réglementaires sur la gestion et l'utilisation des biens publics, d’améliorer l'efficacité des entreprises publiques.

Le programme indique clairement que la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage en 2024 seront mises en œuvre dans tous les domaines conformément aux dispositions de la loi concernée en mettant l'accent sur le renforcement de la discipline fiscale et budgétaire et veillant à ce que les dépenses de l'État soient serrées, économiques, efficaces et conformes aux orientations de l'Assemblée nationale.

De plus, il faut résoudre complètement la situation des investissements dispersés ; disposer de solutions spécifiques pour accélérer la privatisation et le désinvestissement du capital de l'État dans les entreprises ; continuer à promouvoir la réforme administrative, en se concentrant sur la réforme des procédures administratives, en assurant la mise en œuvre efficace du programme directeur de réforme administrative de l'État pour la période 2021 - 2030... -VNA