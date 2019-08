Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville décerne des satisfecit à des familles participant au programme. Photo: hcmcpv.org.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La conférence préliminaire du programme « Étudiants laotiens avec des familles vietnamiennes » a eu lieu le 14 août à Hô Chi Minh-Ville

Organisé par le Comité de Hô Chi Minh-Ville de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en collaboration avec des associations, fédérations et unions de la ville, ce programme visait à donner aux étudiants laotiens l’occasion de participer aux activités quotidiennes des familles vietnamiennes, pour faciliter leur vie matérielle et spirituelle pendant leurs séjours d’études hors de leur pays.

Selon le programme qui avait été lancé le 18 mai, 13 familles vietnamiennes à Hô Chi Minh-Ville ont accueillit chez elles 24 étudiants laotiens pendant 3 mois.

En plus d'étudier à l'université, les étudiants laotiens ont activement participé à des activités avec leur famille d'accueil, ainsi qu'à des programmes d'interaction avec les syndicats de la ville.

S’exprimant lors de la cérémonie, la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam Vo Thi Dung a déclaré que ce programme a une signification pratique en matière de développement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos en général, et entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces laotiennes en particulier.

À travers ce programme, les étudiants laotiens participant ont eu l'opportunité d'apprendre la culture locale, d'améliorer la langue vietnamienne et de se familiariser avec l'environnement d'apprentissage au Vietnam; tandis que des habitants de Hô Chi Minh-Ville ont eu l’occasion d'entrer en contact avec la culture laotienne.

Ce programme a contribué à renforcer les échanges entre les deux peuples, a noté Vo Thi Dung.

Selon Lê Hoang Minh, chef du Comité de relations internationales de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, le programme est basé sur les besoins réels des étudiants laotiens qui souhaitent découvrir la vraie vie des Vietnamiens. -VNA