Hanoi (VNA) - Le 16 juin 1957, le Président Hô Chi Minh visitait la province centrale de Quang Binh.Les patriarches des communautés ethniques Bru et Vân Kiêu lui ont alors demandé de les autoriser à adopter dorénavant son nom de famille, ce qu’il a accepté. Depuis, tous les Bru et les Vân Kiêu partagent le nom Hô.Le 12 juin 2022, la Télévision et Radio de la province de Quang Binh a organisé un programme d’échanges entre ces communautés en commémoration de cet évènement. Des Bru et des Vân Kiêu vivant dans les provinces de Quang Binh et Quang Tri y ont participé.Hô Khay, 84 ans, domicilié dans le district de Lê Thuy, a raconté sa rencontre avec le Président Hô Chi Minh.«Le Président nous a demandé de produire beaucoup de riz et de faire des économies pour venir en aide aux habitants du Sud. Il nous a dit que les communautés ethniques devaient se solidariser. C’était pour exprimer notre attachement au Président Hô Chi Minh et au Parti que nous avons demandé à porter le nom Hô», a-t-il indiqué. - VOV/VNA