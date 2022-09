Spectacle lors du programme "Cambodia Night". Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme intitulé "Cambodia Night" (Soirée du Cambodge) s'est ouvert le 8 septembre à Ho Chi Minh-Ville, dans le but de promouvoir le tourisme au Cambodge auprès du public vietnamien et d'accélérer la coopération entre le Cambodge et le Vietnam dans ce secteur.

Organisé par le ministère cambodgien du Tourisme, le programme s'inscrit dans le cadre du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022) et dans la série d'activités pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam (24 juin) et le 55e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN).

L'événement a eu lieu en présence du ministre cambodgien du Tourisme, Thong Khon; du ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung; du président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai...

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre cambodgien du Tourisme, Thong Khon, a déclaré que ce programme visait à promouvoir les destinations touristiques du Cambodge ainsi que la coopération touristique entre le Cambodge et le Vietnam, l'un des marchés touristiques potentiels du Cambodge dans l'ASEAN.

Le programme "Cambodia Night" comprend diverses activités de présentation des sites touristiques bien connus et de la culture culinaire du Royaume, à côté des spectacles mettant en valeur l'identité culturelle du Cambodge.

Au cours des 8 premiers mois de cette année, le Cambodge a accueilli plus d'un million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 580% en glissement annuel. -VNA