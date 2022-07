Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Van Thành vient de signer une décision portant sur l’approbation du Programme de développement forestier durable pour la période 2021-2025.

Ce Programme a fixé un objectif d’exportation de produits forestiers pour une valeur d’environ 20 milliards de dollars d’ici 2025.

Photo : VNA

D’un budget total estimé à 78 585 milliards de dôngs, le programme vise à protéger et à développer durablement l’ensemble de la zone forestière existante et la zone forestière nouvellement créée sur la période 2021-2025, contribuant au maintien d’un taux de couverture forestière nationale stable d’environ 42%.

Photo : VNA

Il a aussi pour objectif de continuer à améliorer la productivité et la qualité des forêts, répondre aux exigences d’approvisionnement en matières premières pour la production et la consommation, protéger l’environnement, conserver la biodiversité, minimiser les impacts négatifs causés par les catastrophes naturelles et renforcer la capacité d’adaptation au changement climatique, ce qui contribue à la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et à la protection de la défense et de la sécurité.

Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus, le programme a défini des tâches principales telles que la protection des forêts, la conservation de la biodiversité des écosystèmes forestiers, le développement des forêts, l’amélioration de la productivité et de la qualité des forêts et la gestion forestière durable. – VNA