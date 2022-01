Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh vient de signer la décision N° 90/QD-TTg approuvant le programme cible national de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025.

L'objectif est de réduire la pauvreté de manière multidimensionnelle, inclusive et durable, d'éviter de retomber dans la pauvreté ; d'aider les démunis et les ménages démunis à obtenir un niveau de vie minimum, à accéder aux services sociaux de base selon le seuil national de pauvreté multidimensionnelle et à améliorer leur qualité de vie ; d'aider les districts démunis et les communes en difficulté à sortir de la pauvreté et des situations particulièrement difficiles.

Le programme vise à maintenir une réduction du taux de ménages démunis multidimensionnelles de 1-1,5 point par an, du taux de ménages démunis issus de minorités ethniques de plus de 3 points par an, à aider 30% des communes en difficulté, notamment des plaines, des zones côtières et des îles à échapper au piège de la pauvreté, et à réduire le taux de ménages démunis dans les districts démunis de 4 à 5 points par an.

Le programme soutient également la construction et la multiplication de plus d'un millier de modèles et projets de réduction de la pauvreté pour soutenir le développement de la production, des entreprises, des services, du tourisme, de l'entreprenariat pour créer des moyens de subsistance, des emplois, des revenus durables.

Le programme cible national de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025 représente un coût minimal de 75.000 milliards de dongs dont 48.000 milliards du budget d'État, 12.690 milliards du budget local. -VNA