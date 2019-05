Le programme artistique "Un rendez-vous de paix"



Diên Biên (VNA) - Ayant pour thème "Diên Biên – Une rendez-vous de paix » un spectacle en célébration du 65e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (1954-2019), a été organisé le 5 mai au soir à la place de 7 mai, ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord).

Ce spectacle a été organisé par la Télévision du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de Dien Bien et les autorités locales et retransmis en direct sur la chaîne VTV1.

En particulier, ce spectacle constitue une combinaison entre des expériences actuelles et des souvenirs du passé, entre les numéros artistiques et les analyses, permettant aux spectateurs de rappeler les étapes marquantes il y a 65 ans à Diên Biên Phu.

C'était aussi un rendez-vous entre des anciens combattants de Diên Biên Phu et une rencontre historique entre des témoins historiques vietnamiens et français à Diên Biên. Les spectateurs ont également découvert ce que l’on ne connaissait pas s'agissant d’un jalon historique de la nation, sous l’angle objectif des deux côtés du Vietnam et de la France.

Ce programme artistique visait à éduquer la tradition patriotique, la fierté nationale et à affirmer la signification, la grande valeur historique de la victoire de Diên Biên Phu, ce pour honorer de nobles sacrifices et de grandes contributions de l'armée et du peuple dans la victoire de Diên Biên Phu. -VNA