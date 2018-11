Hanoi, 28 novembre (VNA) - Le programme "À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac" 2018, tenu à Cao Bang, s'est terminé avec succès.

Un programme spécial de spectacles des 6 provinces du Viêt Bac. Photo: Bao Tuyen Quang





Il s’agit d’une activité organisée à tour de rôle dans les six provinces du Viêt Bac - Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Ha Giang, Tuyên Quang et Thai Nguyên. Ces six provinces ont chacune d’énormes potentiels pour développer le tourisme. Le programme de coopération "À travers les zones patrimoniales du Viêt Bac" a été lancé il y a huit ans pour promouvoir le développement touristique dans cette région. Il permet aux provinces de mettre en valeur leurs potentiels et de rajuster leur stratégie de développement touristique. Les modèles de réussite seront multipliés dans la région pour la rendre plus attrayante.



Organisé par le Comité populaire de la province de Cao Bang, en coordination avec le Département du patrimoine culturel (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et d'autres organes compétents, le programme 2018 a permis de promouvoir des sites naturels et historiques ainsi qu’attirer davantage de touristes dans cette région.



Cette année, ce programme a présenté du 22 au 26 novembre une série d’activités attrayantes dont un festival de la culture et des arts populaires, un défilé de costumes traditionnels, des compétitions sportives, une exposition de photos, une foire commerciale et touristique...



En outre se sont tenues la cérémonie de réception du titre de Géoparc mondial UNESCO - Cao Bang, celle d’annonce du classement du site de la victoire de la frontière dans le district de Thach An (Cao Bang) en tant que monument historique spécial national, la conférence de promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme à Cao Bang en 2018.



A cette occasion, la province de Cao Bang a attiré plus de 40.000 touristes, avec 37 milliards de dôngs de recettes.



En 2019, c’est Lang Son qui organisera la 11e édition. - CPV/VNA