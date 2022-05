Des dirigeants de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam et de Vietjet étaient offrent des fleurs à des passagers du vol VJ971 vers l'Inde. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 30 avril, le vol VJ971 de la compagnie aérienne à bas prix Vietjet a officiellement décollé de Hanoï à destination de New Delhi (Inde) après une interruption de plus de deux ans due à la pandémie de COVID-19.

Selon le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, la relance d'une série de routes directes vers l'Inde, un pays de 1,4 milliard d'habitants, peu après la pandémie et d'autres routes internationales vers la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, la République de Corée, le Japon, l'Indonésie, etc., représente les efforts et les engagements de Vietjet pour offrir des opportunités de vol à tous, devenant un pont pour les activités d'échange culturel, économique et social entre les pays, menant la vague de forte reprise post-pandémique.

Auparavant, le 29 avril, la ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville à New Delhi a également été rouverte.

Photo: Vietjet

Deux lignes directes reliant Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à New Delhi sont prêtes à accueillir des passagers avec trois vols aller-retour par semaine. Ces deux itinéraires seront exploités avec une fréquence d'un vol aller-retour par jour chacun à partir de juin.

Après New Delhi, Vietjet se prépare également à relancer les lignes reliant Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à Mumbai cet été et exploitera des liaisons de Phu Quoc à New Delhi et Mumbai à partir de septembre 2022.

Avec à peine 5 heures environ, les routes reliant le Vietnam à l'Inde contribuent non seulement à ouvrir davantage de possibilités touristiques et à promouvoir l'économie entre les deux pays, mais créent également des opportunités pratiques pour les passagers souhaitant voler de l'Inde vers d'autres pays de la région Asie-Pacifique, y compris la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, etc.

Relance de la route internationale reliant Da Nang à Séoul (Incheon). Photo: Vietjet

D'autres routes internationales reliant Ho Chi Minh-Ville au paradis touristique Bali (Indonésie) et reliant Da Nang à Séoul (Incheon) ont également été rétablies les 28 et 29 avril.

Après avoir entièrement relancé tous ses vols intérieurs, Vietjet a fait son retour avec ses routes internationales vers toutes les principales attractions touristiques telles que Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur, Bali, New Delhi..., depuis Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. Des billets à prix abordables et des promotions continues sont constamment mis à jour sur le site web officiel www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, Facebook, les agents officiels de la compagnie ou les billetteries nationales et internationales. Réservez vos billets et profitez du vol avec Vietjet pour retourner dans le ciel. -VNA