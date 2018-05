L'Inde a augmenté ses importations de produits en rotin et en bambou du Vietnam. Photo: Baoquocte

Hanoï, 3 mars (VNA) - Bien que les exportations vietnamiennes de produits artisanaux en Inde restent faible au premier trimestre 2018, elles étaient en tête en termes de croissance.



Fin mars 2018, les exportations vietnamiennes en Inde se sont établies à 637,6 millions de dollars (+119% en un an), portant le total en trois mois à 1,5 milliard de dollars (+110,85%).



Les produits industriels représentaient plus de 70% du chiffre d'affaires total. Les machines-outils et pièces de rechange sont arrivés en premier avec 481,7 millions de dollars, soit une multiplication par cinq du chiffre d'affaires de l'année passée. Ces produits étaient suivis par les téléphones et composants, 200,1 millions (+99,67%); le métal ordinaire et produits dérivés, 145,8 millions (+37,39%).



En particulier, l'Inde a augmenté ses importations de produits artisanaux tels que les produits en rotin et en bambou, avec une un nombre d'unités multiplié par 10, bien que le chiffre d'affaires ne s’établisse qu'à 506.400 dollars.



Les exportations de charbon, de véhicules et pièces détachées et de produits en acier ont quadruplé. Celles de caoutchouc, de fer et d'acier ont respectivement augmenté de plus de 100%, de 121,18% et de 131,81%. -CPV/VNA