Hanoï (VNA) – En 2020, les exportations nationales de produits aquatiques vers le Royaume-Uni ont atteint environ 355 millions de dollars. Notamment, les expéditions de produits transformés de pangasius ont connu une bonne croissance, 15 fois plus qu’en 2019.

« La demande d'importation de produits aquatiques au Royaume-Uni pourrait augmenter. Ce serait une opportunité pour ce secteur du Vietnam », a déclaré Ngo Van Ich, président et directeur général de la société Nha Trang Seafoods.

Pour profiter au mieux de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni, le secrétaire adjoint de l'Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Nguyen Hai Nam, a conseillé aux entreprises vietnamiennes d’être proactives dans la préparation des premières matières, l’amélioration de leur compétitivité et l’application des sciences et technologies dans la production.

« Les entreprises doivent se conformer strictement aux règles en matière de traçabilité et d’utilisation d'antibiotiques dans la production et la transformation de produits aquatiques », a-t-il souligné. -VNA