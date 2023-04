Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La production totale de produits aquatiques de Hanoï a atteint plus de 25.000 tonnes au premier trimestre, en hausse de 2,1% par rapport à la même période de 2022, selon le Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural.



Ce résultat est dû à l'émergence de modèles d'aquaculture intensive pour des rendements plus élevés.



Pour améliorer la production, le Service de l’Agriculture et du Développement rural de la capitale a demandé aux autorités des arrondissements, des districts et des communes de continuer à revoir la structure agricole, de garantir des conditions d'élevage sûres.

Le Service se coordonnera avec les autorités locales pour aider les aquaculteurs à développer des coopératives et les produits clés. -VNA