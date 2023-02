L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, lors de l'échange. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Un échange placé sur le thème « Opportunités de coopération commerciale entre le Vietnam et l'Inde concernant les produits agricoles et l’agroalimentaire » a eu lieu le 22 février.Organisé conjointement par le Bureau du Commerce du Vietnam en Inde, l’Agence de promotion et de facilitation des investissements (Invest India) et la Fédération des organisations indiennes d'exportation (FIEO), l’événement en ligne a suscité la participation de représentants de plus de 40 entreprises des deux pays.Selon Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), actuellement, le fruit du dragon est le seul fruit vietnamien exporté vers l'Inde. En outre, il n'y a pas encore d’accord entre le Vietnam et l'Inde dans ce domaine. Dang Phuc Nguyen a ainsi proposé que les deux pays signent des accords commerciaux pour faciliter leurs échanges commerciaux de produits agricoles.Pour sa part, Bui Trung Thuong, conseiller au commerce du Vietnam en Inde, a déclaré que l’échange aiderait les entreprises à comprendre des opportunités d'affaires dans chaque pays. Il a déclaré espérer que les entreprises continueraient à participer aux programmes sur le commerce entre les deux pays dans le futur, dont un événement avec l'État indien du Kerala concernant l'agriculture, l’aquaculture et les services, prévu le 8 mars.Entre 2021 et 2022, les exportations vietnamiennes de produits agricoles vers l'Inde ont atteint 351 millions de dollars, soit 1,3% de la valeur totale des importations indiennes de produits agricoles.-VNA