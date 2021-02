Pendant les vacances du Têt, certaines parties concernant la production et l'approvisionnement du groupe Hoa Sen étaient opérationnelles pour assurer la continuité de la production et des exportations. Photo: baohaiquan

Hanoi (VNA) - Dès les premiers jours du Nouvel An lunaire 2021, les activités de production et d’exportation dans de nombreuses entreprises du pays sont animées. Cela promet une bonne année pour les entreprises.

Selon Nguyen Minh Phuc, directeur de l’usine de sidérurgie Hoa Sen à Nghe An, même pendant les vacances du Têt, certaines parties concernant la production et l'approvisionnement étaient opérationnelles pour assurer la continuité de la production et des exportations.

Dans la province Lao Cai, les activités de production de 4 entreprises dans la zone industrielle Tang Loong se déroulaient normalement pendant les jours fériés du Têt, avec plus de 2.700 ouvriers et cadres à leurs postes de travail.

Selon une source au groupe industriel du charbon et des minerais du Vietnam (TKV), lors des 7 jours fériés du Têt lunaire 2021, la plupart de ses filiales fonctionnaient à pleine capacité. Grâce à quoi la production de charbon a atteint près de 69.500 tonnes pendant ces 7 jours.

Le premier jour de reprise du travail, de nombreuses entreprises de Hô Chi Minh-Ville ont livré de premiers lots de marchandises de l'année à leurs partenaires. La société Meet More a exporté trois conteneurs de café et de fruits vers les États-Unis, la Russie et l’Inde.

Lors du Réveillon de 2021, le port maritime international Tan Cang – Cat Lai a accueilli six porte-conteneurs. Pendant les 7 jours des congés du Têt, environ un million de tonnes de marchandises ont été transportées via ce port chaque jour.

A Ba Ria Vung Tau, le porte-conteneur CMA CGM J. ADAM de Malta, d’un tonnage de 149.000 DWT, a «inauguré» l’année lunaire 2021 dans le port de Cai Mep Gemadept - Terminal Link.

Compte tenu de cette ambiance dynamique, on s’attend à ce que les activités de production et d’exportation des entreprises du pays continuent à bien se porter ces prochains mois et atteignent de bons résultats sur l’ensemble de l’année 2021.-CPV/VNA