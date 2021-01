Le chef adjoint du Comité permanent de la Commission d’organisation du Comité central du Parti du 12e mandat, Nguyên Thanh Binh, au nom du Comité de recensement des votes, fait rapport sur les résultats de l’élection et publie la liste des personnes élues au Comité central du Parti du 13e mandat, le 30 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat comprend 200 membres, dont 180 membres titulaires et 20 membres suppléants, selon les résultats de l’élection proclamés samedi 30 janvier par le Comité de recensement des votes.



La liste des personnes élues au Comité central du PCV du 13e mandat a été rendue publique lors d’une séance plénière du XIIIe Congrès national du PCV à Hanoi.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page exclusive et gratuite rédigée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’adresse https://fr.daihoidang.vn. – VNA