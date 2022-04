Hanoï (VNA) - Le 20 avril, le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce organisera une séance de consultation sur les exportations vers la Suisse.



Cet événement, inscrit dans le cadre du Programme national sur la promotion du commerce 2022, permettra aux participants de s’informer des réglementations, des normes de la Suisse et des conditions pour exporter des produits vers ce marché. Il fournira également aux entreprises participants des mesures pour accéder au marché suisse, notamment pour les produits agricoles et alimentaires.



Selon les données des Douanes de Suisse, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Suisse ont atteint 2,407 milliards de dollars en 2021. Les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à plus de 1,8 milliard de dollars. -VNA